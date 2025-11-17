USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony Źródło: TVN24

Prezydent Donald Trump zapytany przez dziennikarzy, czy popiera inicjatywy w Kongresie nakładające presję na Rosję, odparł, że nie ma nic przeciwko temu. - Republikanie wprowadzają bardzo surowe przepisy (...) na każdy kraj prowadzący interesy z Rosją i mogą do tego dodać Iran - sam to zasugerowałem. Więc każdy kraj prowadzący interesy z Rosją będzie bardzo surowo ukarany. Możemy dodać Iran do tej formuły - powiedział Trump.

Cła za wspieranie reżimu Putina

Nie jest jasne, o jakich przepisach mówił prezydent USA. W Kongresie zgłoszono już kilka projektów ustaw przewidujących sankcje przeciwko Rosji, jednak dotąd nie były one poddane pod głosowanie ze względu na sprzeciw prezydenta.

Największym poparciem - aż 85 ze 100 senatorów - cieszy się inicjatywa senatora Lindseya Grahama, zgłoszona jeszcze w kwietniu, zakładająca m.in. bardzo wysokie cła (500 proc.) na towary kupujących rosyjską ropę i surowce.

19 tysięcy porwanych dzieci

Graham w sobotę spotkał się z Trumpem i grał z nim w golfa. Senator jest również współautorem projektu uznającego Rosję za państwo wspierające terroryzm, jeśli Moskwa nie odda rodzinom wywiezionych ukraińskich dzieci. Senator mówił w niedzielnym w wywiadzie w Fox News, że będzie dążył do uchwalenia tej ustawy z całych sił. - Jeśli nie odeślą tych 19 tys. dzieci na Ukrainę, to będę naciskał na uchwalenie ustawy, która uczyni z Rosji państwo wspierające terroryzm na mocy prawa USA – powiedział republikanin z Karoliny Południowej. Ostrzegł, że taki krok uczyniłby Rosję prawnie "radioaktywną".

