Donald Trump
USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Donald Trump wyraził swoje poparcie dla karania sankcjami państw, które handlują z Rosją. Amerykański przywódca zaznaczył, że projekt ustawy w tej sprawie jest przygotowywany przez republikanów w Kongresie.

Prezydent Donald Trump zapytany przez dziennikarzy, czy popiera inicjatywy w Kongresie nakładające presję na Rosję, odparł, że nie ma nic przeciwko temu. - Republikanie wprowadzają bardzo surowe przepisy (...) na każdy kraj prowadzący interesy z Rosją i mogą do tego dodać Iran - sam to zasugerowałem. Więc każdy kraj prowadzący interesy z Rosją będzie bardzo surowo ukarany. Możemy dodać Iran do tej formuły - powiedział Trump.

"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Cła za wspieranie reżimu Putina

Nie jest jasne, o jakich przepisach mówił prezydent USA. W Kongresie zgłoszono już kilka projektów ustaw przewidujących sankcje przeciwko Rosji, jednak dotąd nie były one poddane pod głosowanie ze względu na sprzeciw prezydenta.

Największym poparciem - aż 85 ze 100 senatorów - cieszy się inicjatywa senatora Lindseya Grahama, zgłoszona jeszcze w kwietniu, zakładająca m.in. bardzo wysokie cła (500 proc.) na towary kupujących rosyjską ropę i surowce.

19 tysięcy porwanych dzieci

Graham w sobotę spotkał się z Trumpem i grał z nim w golfa. Senator jest również współautorem projektu uznającego Rosję za państwo wspierające terroryzm, jeśli Moskwa nie odda rodzinom wywiezionych ukraińskich dzieci. Senator mówił w niedzielnym w wywiadzie w Fox News, że będzie dążył do uchwalenia tej ustawy z całych sił. - Jeśli nie odeślą tych 19 tys. dzieci na Ukrainę, to będę naciskał na uchwalenie ustawy, która uczyni z Rosji państwo wspierające terroryzm na mocy prawa USA – powiedział republikanin z Karoliny Południowej. Ostrzegł, że taki krok uczyniłby Rosję prawnie "radioaktywną".

Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAIG HUDSON / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica