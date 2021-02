Koniec ery w Atlantic City. Trump Plaza wyburzony

Połączony z kasynem hotel Trump Plaza został zburzony. Implozję 100-metrowego budynku znajdującego się w Atlantic City w amerykańskim stanie New Jersey obserwowało wielu mieszkańców miasta. Hotel został zamknięty w 2014 roku. Od tego czasu niszczał. To ostatnia inwestycja byłego amerykańskiego prezydenta w tym mieście, niegdyś centrum hazardu na wschodnim wybrzeżu USA.

Hotel Trump Plaza w Atlantic City został otwarty w 1984 roku i był niegdyś kluczowym punktem w rozległym portfolio nieruchomości byłego prezydenta Donalda Trumpa - zwraca uwagę dział biznesowy portalu CNN. Nieruchomość należała ostatnio do miliardera i inwestora giełdowego Carla Icahna, który przez krótki czas w 2017 roku był doradcą ekonomicznym Trumpa.

Doszło do tego w środę po godzinie 9 czasu lokalnego (po godzinie 15 w Polsce). Wielu mieszkańców miasta zgromadziło się w okolicy, aby oglądać kontrolowany wybuch, a pobliskie hotele oferowały specjalne pakiety z najlepszym widokiem i lampką szampana. Na nagraniach z momentu implozji słychać brawa i wiwaty.

Według dziennika "New York Times", do zniszczenia budynku użyto około trzech tysięcy lasek dynamitu. Zniszczenie zajęło zaledwie kilka sekund. Amerykańscy dziennikarze nazwali to symbolicznym końcem ery Trumpa w tym mieście.