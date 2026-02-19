Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump chwali czeskiego ministra po panelu z udziałem Sikorskiego

Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Peter Macinka w Monachium
Dyskusja Radosława Sikorskiego z czeskim ministrem w Monachium
Źródło: TVN24
Donald Trump pochwalił szefa czeskiej dyplomacji Petra Macinkę za wymianę zdań z Hillary Clinton w czasie 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Podczas tej samej debaty czeski minister starł się z polskim wicepremierem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

"Świetna robota w debacie z Hillary Clinton na różne tematy, w tym jej absurdalne poglądy na temat płci" - napisał Trump, zwracając się do czeskiego ministra w serwisie Truth Social w czwartek. "Pozdrów wszystkich w twoim wspaniałym kraju!" - dodał amerykański przywódca.

Do wpisu dołączył trwające blisko minutę nagranie z sobotniego panelu dyskusyjnego w trakcie 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa na temat stanu relacji transatlantyckich oraz Unii Europejskiej. Macinka krytykował w nim między innymi "cancel culture" i "rewolucję woke". Gdy wspomniał o "rewolucji gender", Hillary Clinton zabrała głos, wtrącając: "Jakie gender? Że kobiety mają prawa?".

- Uważam, że są dwie płcie, ale niektórzy z nas uważają, że jest ich więcej. Jest mężczyzna i kobieta, a reszta prawdopodobnie jest konstruktem społecznym. Jest to coś, co poszło za daleko - kontynuował szef czeskiej dyplomacji. Wówczas była sekretarz stanu USA przerwała mu po raz kolejny. - Czy to usprawiedliwia zdradę narodu ukraińskiego, który walczy o wolność i swoje dwie płcie na pierwszej linii frontu? - zapytała. - Przykro mi, że to cię denerwuje - odparł Macinka.

Starcie Radosława Sikorskiego z Petrem Macinką

Podczas panelu dyskusyjnego w Monachium Clinton skrytykowała politykę Trumpa wobec Europy. Macinka natomiast stanął w obronie obecnej administracji USA - zauważają czeskie media. Podczas tej samej debaty doszło do wymiany zdań między szefem czeskiego MSZ a jego polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim. Politycy spierali się między innymi w kwestii kompetencji Unii Europejskiej i "czy Zachód wciąż istnieje".

Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Petr Macinka w Monachium
Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Petr Macinka w Monachium
Źródło: Reuters

Szef czeskiego MSZ dostrzegł "ryzyko" dla suwerenności państw w organizacjach międzynarodowych i ocenił, że organy unijne nie mają mandatu demokratycznego. - Unia Europejska jest demokracją - podkreślił Sikorski. Macinka krytykował też przyklejanie łatki faszystów przeciwnikom politycznym. Sikorski odparł, że w Europie są faszyści i że wbrew słowom szefa czeskiej dyplomacji nie jest to problem, który skończył się 70-80 lat temu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Peter Macinka w Monachium
Starcie Sikorskiego z czeskim ministrem. O co poszło?
Polska
Petr Pavel
Prezydent nie pojedzie na szczyt NATO? Kolejna odsłona konfliktu
Maciej Wacławik
Andrej Babisz
Premier Czech wycofał się z kontrowersyjnej nominacji

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: irozhlas.cz, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpCzechyUSAHillary ClintonRadosław Sikorski
Czytaj także:
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
WARSZAWA
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
METEO
imageTitle
Żale Kobayashiego po konkursie duetów
EUROSPORT
USS Lincoln
Największe siły od dekad. Amerykańskie kleszcze wokół Iranu
Sebastian Zakrzewski
Karol Nawrocki
"Miał niepowtarzalną szansę", ale wybrał weto "na szkodę obywateli"
Polska
imageTitle
Lech walczy w barażu Ligi Konferencji. Jest dobrze
RELACJA
Waldemar Żurek
Żurek reaguje na decyzję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Sensacja na torze. Plan amerykańskiego dominatora legł w gruzach
Najnowsze
17 min
pc
Ośmieszyła ICE i obnażyła jej kulisy. "To nie jest kraj, który znam i kocham"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
BIZNES
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
METEO
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Andżelika Wójcik w biegu na 500 m zajęła 11. miejsce
"Kobieta ma trudny charakter". A kiedy to samo robi mężczyzna?
Rafał Kazimierczak
Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
"Polityczne kibolstwo", "kolejna strona dramatu"
Polska
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
BIZNES
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
BIZNES
Policja
Zaatakowali 15-latka, chłopiec stracił palce
Szczecin
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
"Niewygodna prawda". Niemiecki dziennik o problemie Polski
Świat
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
WARSZAWA
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
BIZNES
Roztopy
Wkraczamy w termiczne przedwiośnie. Temperatura sięgnie 11 stopni
METEO
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie KRS
Polska
Tragiczny wypadek w Domaszkowie
Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje 20-latek
Wrocław
imageTitle
"Zaczęliśmy dostawać wiadomości z pytaniem, czy to nie nasz pies"
EUROSPORT
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
BIZNES
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
WARSZAWA
imageTitle
Skompromitowany szef telewizji ustępuje ze stanowiska
EUROSPORT
Kaja Sokoła, jedna z oskarżycielek w ponownym procesie Harveya Weinsteina
Polka w aktach Epsteina. "Mam co do niej złe przeczucia"
Polska
imageTitle
Skala bojkotu coraz większa. Wszystko przez powrót Rosjan i Białorusinów
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica