Trump chwali czeskiego ministra po panelu z udziałem Sikorskiego

Dyskusja Radosława Sikorskiego z czeskim ministrem w Monachium Źródło: TVN24

"Świetna robota w debacie z Hillary Clinton na różne tematy, w tym jej absurdalne poglądy na temat płci" - napisał Trump, zwracając się do czeskiego ministra w serwisie Truth Social w czwartek. "Pozdrów wszystkich w twoim wspaniałym kraju!" - dodał amerykański przywódca.

Do wpisu dołączył trwające blisko minutę nagranie z sobotniego panelu dyskusyjnego w trakcie 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa na temat stanu relacji transatlantyckich oraz Unii Europejskiej. Macinka krytykował w nim między innymi "cancel culture" i "rewolucję woke". Gdy wspomniał o "rewolucji gender", Hillary Clinton zabrała głos, wtrącając: "Jakie gender? Że kobiety mają prawa?".

Czech Deputy PM Petr Macinka: Great job in your Debate against Hillary Clinton on various subjects, including her ridiculous views on Gender. Say hello to everybody in your wonderful Country! President DJT



(TS: 18 Feb 20:03 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​‌‍… pic.twitter.com/mQkRSiFmC4 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 19, 2026 Rozwiń

- Uważam, że są dwie płcie, ale niektórzy z nas uważają, że jest ich więcej. Jest mężczyzna i kobieta, a reszta prawdopodobnie jest konstruktem społecznym. Jest to coś, co poszło za daleko - kontynuował szef czeskiej dyplomacji. Wówczas była sekretarz stanu USA przerwała mu po raz kolejny. - Czy to usprawiedliwia zdradę narodu ukraińskiego, który walczy o wolność i swoje dwie płcie na pierwszej linii frontu? - zapytała. - Przykro mi, że to cię denerwuje - odparł Macinka.

Starcie Radosława Sikorskiego z Petrem Macinką

Podczas panelu dyskusyjnego w Monachium Clinton skrytykowała politykę Trumpa wobec Europy. Macinka natomiast stanął w obronie obecnej administracji USA - zauważają czeskie media. Podczas tej samej debaty doszło do wymiany zdań między szefem czeskiego MSZ a jego polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim. Politycy spierali się między innymi w kwestii kompetencji Unii Europejskiej i "czy Zachód wciąż istnieje".

Hillary Clinton, Radosław Sikorski i Petr Macinka w Monachium Źródło: Reuters

Szef czeskiego MSZ dostrzegł "ryzyko" dla suwerenności państw w organizacjach międzynarodowych i ocenił, że organy unijne nie mają mandatu demokratycznego. - Unia Europejska jest demokracją - podkreślił Sikorski. Macinka krytykował też przyklejanie łatki faszystów przeciwnikom politycznym. Sikorski odparł, że w Europie są faszyści i że wbrew słowom szefa czeskiej dyplomacji nie jest to problem, który skończył się 70-80 lat temu.

Opracował Maciej Wacławik / az