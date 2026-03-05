Trump o miejscu urodzenia swojego ojca. Bratanica prezydenta prostuje

Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy" Źródło: TVN24

Podczas wtorkowego spotkania z Friedrichem Merzem Donald Trump krytykował Wielką Brytanię za przekazanie Mauritiusowi władzy nad wyspą Diego Garcia, co skłoniło go do refleksji nad swoją rodziną. - Kocham ten kraj [Wielką Brytanię - red.]. Moja matka się tam urodziła - powiedział amerykański prezydent, po czym dodał, wskazując na kanclerza Niemiec: - Mój ojciec urodził się... On wie wszystko o moim ojcu. Mój ojciec się tam urodził. Są miejsca, do których automatycznie masz bardzo ciepłe uczucia.

👀 Když včera Donald německému kancléři Merzovi říkal, že se jeho otec narodil u nich (Fred Trump se nenarodil v Německu, ale v New Yorku), tak jsem si jen představil, co by se dělo, kdyby tohle udělal Biden...pic.twitter.com/TulMUEdBwt — Vláďa Foltán 🇪🇺 🇨🇿 (@VladaFoltan) March 4, 2026 Rozwiń

Gdzie urodził się ojciec Trumpa

Amerykańskie media zwróciły uwagę na wypowiedź prezydenta prostując, że to nie jego ojciec Fred, ale dziadkowie Frederich i Elizabeth Trumpowie wyemigrowali do USA z Niemiec. Bratanica Donalda Trumpa, Mary L. Trump, zamieściła w serwisie X wpis, w którym wyjaśniła, że ojciec obecnego prezydenta urodził się na nowojorskim Bronksie, a dorastał w Woodhaven. "Coś, o czym jego ulubiony syn powinien wiedzieć" - skomentowała w środę.

Trump nie po raz pierwszy błędnie wskazał miejsce urodzenia Freda Trumpa - przypominają media. O tym, że jego ojciec przyszedł na świat w Niemczech, powiedział m.in. w wywiadzie dla CBS News w 2018 roku. Na konferencji prasowej rok później stwierdził, że ojciec "urodził się w cudownym miejscu w Niemczech". Amerykański przywódca powtórzył to zdanie podczas spotkania z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w 2025 roku, ale po chwili dodał: - A może to jego rodzice wyjechali.

