Świat

Trump o miejscu urodzenia swojego ojca. Bratanica prezydenta prostuje

Donald Trump
Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy"
Źródło: TVN24
Podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Donald Trump zasugerował, że jego ojciec w Niemczech przyszedł na świat. Nie po raz pierwszy błędnie wskazał miejsce urodzenia Freda Trumpa - przypominają media. Fakt ten z ironią skomentowała bratanica prezydenta, Mary L. Trump.

Podczas wtorkowego spotkania z Friedrichem Merzem Donald Trump krytykował Wielką Brytanię za przekazanie Mauritiusowi władzy nad wyspą Diego Garcia, co skłoniło go do refleksji nad swoją rodziną. - Kocham ten kraj [Wielką Brytanię - red.]. Moja matka się tam urodziła - powiedział amerykański prezydent, po czym dodał, wskazując na kanclerza Niemiec: - Mój ojciec urodził się... On wie wszystko o moim ojcu. Mój ojciec się tam urodził. Są miejsca, do których automatycznie masz bardzo ciepłe uczucia.

Gdzie urodził się ojciec Trumpa

Amerykańskie media zwróciły uwagę na wypowiedź prezydenta prostując, że to nie jego ojciec Fred, ale dziadkowie Frederich i Elizabeth Trumpowie wyemigrowali do USA z Niemiec. Bratanica Donalda Trumpa, Mary L. Trump, zamieściła w serwisie X wpis, w którym wyjaśniła, że ojciec obecnego prezydenta urodził się na nowojorskim Bronksie, a dorastał w Woodhaven. "Coś, o czym jego ulubiony syn powinien wiedzieć" - skomentowała w środę.

Trump nie po raz pierwszy błędnie wskazał miejsce urodzenia Freda Trumpa - przypominają media. O tym, że jego ojciec przyszedł na świat w Niemczech, powiedział m.in. w wywiadzie dla CBS News w 2018 roku. Na konferencji prasowej rok później stwierdził, że ojciec "urodził się w cudownym miejscu w Niemczech". Amerykański przywódca powtórzył to zdanie podczas spotkania z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w 2025 roku, ale po chwili dodał: - A może to jego rodzice wyjechali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r.
"Czerwone plamy" na szyi Donalda Trumpa. Prezydencki lekarz zabrał głos
Donald Trump
"Najgorszy scenariusz". Trump o Iranie
Donald Trump
Trump o "zerwaniu całego handlu". "Poważne konsekwencje"
Wiktor Knowski

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: USA Today, People, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

