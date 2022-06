Trener zawieszony za organizowanie modlitw z zawodnikami po meczach. Sąd Najwyższy USA stanął w jego obronie

Trener miał zwyczaj organizowania modlitw na środku boiska - po każdym meczu jego drużyny. Szkoła uznała, że nie powinien tego robić i zawiesiła go w roli, którą pełnił. Kennedy został skierowany na płatny urlop, a po wygaśnięciu rocznego kontraktu, zwolniony. Rodzice części uczniów mówili w czasie pierwszej rozprawy, że dzieci czuły się zmuszane do udziału w tamtych modlitwach. Sprawa stała się bardzo głośna w USA , a Kennedy urósł do roli bohatera w konserwatywnych środowiskach chrześcijańskich.

Sprzeciw wobec wyroku Sądu Najwyższego

Rachel Laser, prezes Americans United for Separation of Church and State - organizacji wzywającej do rozdziału Kościoła od państwa - oceniła, że wyrok Sądu Najwyższego to "kontynuacja ataku na rozdział między Kościołem a państwem" i działanie zgodne z interesami konserwatywnych chrześcijan.