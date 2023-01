Trener miał zmuszać licealistów do wykonania prawie 400 pompek. Kilkunastu z nich wymagało pomocy medycznej

O sytuacji, która miała miejsce w liceum Rockwall-Heath w mieście Heath w Teksasie, poinformowała m.in. stacja CBS. Trener futbolu amerykańskiego John Harrell miał zmusić uczniów do wykonywania setek pompek podczas ćwiczeń, bez przerwy choćby na napicie się wody. CBS podaje, że kilkoro uczniów w wyniku nadmiernego wysiłku potrzebowało pomocy medycznej i trafiło nawet do szpitala. Szkoła wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie.

Prawie 400 pompek na treningu

Osehotue Okojie, matka jednego z licealistów poinformowała w rozmowie z CBS, że do szpitala trafiło ponad 12 uczniów, w tym jej syn. Wskazała, że po treningu wrócił do domu obolały i nie był w stanie podnosić rąk. Dodała, że lekarze zdiagnozowali u niego rabdomiolizę - schorzenie, które pojawia się w wyniku uszkodzenia tkanek mięśni, np. w wyniku ekstremalnego wysiłku fizycznego. W szpitalu spędzić miał tydzień. - Rabdomioliza nie spada z nieba, zazwyczaj wynika z przemęczenia i nie jest powszechna - stwierdziła. Matka innego chłopca, Maria Avila, przekazała stacji, że jej syn również nie mógł poruszać rękoma po powrocie z treningu i był "bardzo sztywny". - Zmartwiło mnie to, bo wpłynęło na jego stan psychiczny - przyznała.

Szkoła wyjaśnia sprawę

We wtorek 17 stycznia wieczorem odbyło się spotkanie w sprawie, w którym wzięła udział dyrekcja szkoły, rodzice i uczniowie, którzy brali udział w treningu. CBS podaje, że wielu licealistów broniło swojego trenera. - On uwielbia wszystkich. Szanuje wszystkich jak swoją własną rodzinę. Zrobiliśmy coś źle, więc to tak naprawdę nasza zasługa, bo zawaliliśmy, to nie trener - stwierdził jeden z nich.