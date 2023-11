Tors kobiety w kontenerze na śmieci. Zatrzymano syna hollywoodzkiego producenta

Amerykańskie służby pracują nad ustaleniem, do kogo należał tors znaleziony w torbie w kontenerze na śmieci w Los Angeles. Miejscowa policja zatrzymała podejrzanego o morderstwo 35-letniego Samuela Haskella i zaapelowała o pomoc w odnalezieniu jego zaginionej żony i teściów. Jak podaje CNN, mężczyzna jest synem hollywoodzkiego producenta i agenta Sama Haskella, który współpracował między innymi z Whoopi Goldberg, Dolly Parton i George’em Clooneyem.

8 listopada policja została powiadomiona o torbie z kobiecym torsem, znalezionej w kontenerze na śmieci w dzielnicy Los Angeles o nazwie Tarzana. Obecni na miejscu detektywi zebrali informacje, które doprowadziły ich do mieszkania w dzielnicy West Valley - podała dzień później policja w Los Angeles w komunikacie na swojej stronie. W tym samym komunikacie policja poinformowała o zatrzymaniu 35-letniego Samuela Haskella. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo i przebywa obecnie w areszcie. Wyznaczono mu kaucję w wysokości dwóch milionów dolarów (równowartość ok. 8,2 mln złotych - red.). Władze pracują nad identyfikacją tułowia znalezionego w kontenerze.

Kapitan policji: tors "prawdopodobnie należy do żony Haskella"

Policja udostępniła dane kontaktowe, apelując o kontakt "każdego, kto posiada dodatkowe informacje" w sprawie zaginionej trójki. Cytowany przez "Los Angeles Times" kapitan policji w Los Angeles Scot Williams powiedział, że znaleziony w zeszłym tygodniu tors "prawdopodobnie należy do żony Haskella". "LA Times" dotarło do akt sądowych, z których wynika, że 35-latek w 2008 roku został zatrzymany i oskarżony w związku z napaścią z użyciem śmiercionośnej broni. Nie przyznał się do winy, w 2010 roku został objęty trzyletnim nadzorem kuratorskim.