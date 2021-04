Prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji "niskie lub średnie"

To bardzo nas niepokoi. Jesteśmy w wysokiej gotowości - powiedział w Kongresie generał Tod Wolters, dowódca wojsk amerykańskich w Europie odnosząc się do koncentracji wojsk rosyjskich w pobliżu granic z Ukrainą. Niemniej dodał, że prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji w najbliższym czasie jest "niskie lub średnie".

Pentagon odmówił szczegółowej oceny dotyczącej liczebności i składu rosyjskich żołnierzy skoncentrowanych w pobliżu granic z Ukrainą. Jednak Biały Dom ujawnił w zeszłym tygodniu, że Rosja ma więcej żołnierzy na wschodniej granicy Ukrainy niż kiedykolwiek od 2014 roku, kiedy to zaanektowała Krym i poparła zajęcie terytoriów separatystów w Donbasie. - Jest tam bardzo duża liczba sił lądowych, jest też spora liczba sił powietrznych i znacząca, sił morskich - przekazał generał Tod Wolters w czwartek przed komisją do spraw sił zbrojnych Izby Reprezentantów. - To bardzo nas niepokoi. Jesteśmy w wysokiej gotowości - dodał.