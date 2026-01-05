Zajmował się sprawą ataków na WTC, sprzeciwiał Trumpowi. To on osądzi Maduro

Marcin Wrona o rozpoczęciu procesu Nicolasa Maduro Źródło: TVN24

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores opuścili w poniedziałek areszt w Brooklynie w Nowym Jorku i zostali doprowadzeni do sądu federalnego na Manhattanie. Tam mają usłyszeć zarzuty, jakie stawia im amerykańska prokuratura.

Sprawa Maduro i jego żony przydzielona została sędziemu federalnemu Alvinowi K. Hellersteinowi. To 92-letni nowojorski sędzia, który został nominowany i zatwierdzony jeszcze przez prezydenta Billa Clintona w 1998 roku.

Rysunek przedstawiający sędziego Alvina K. Hellersteina Źródło: JANE ROSENBERG / Reuters / Forum

To on będzie sądził w sprawie Maduro. Kim jest?

Hellerstein od 2011 roku pełni funkcję sędziego wyższego szczebla w południowym okręgu sądowym Nowego Jorku. Przewodniczył wcześniej między innymi sprawom związanym z atakami terrorystycznymi z 11 września 2001 roku, a także innym sprawom dotyczącym terroryzmu i bezpieczeństwa narodowego.

Latem ubiegłego roku znany pod pseudonimem El Pollo (Kurczak) były wenezuelski generał i szef wywiadu Hugo Carvajal Barrios przyznał się przed Hellersteinem do zarzutów związanych z narkoterroryzmem oraz handlem narkotykami i bronią.

Hellerstein znalazł się również w centrum uwagi mediów w ostatnich latach, kiedy odrzucił wnioski Donalda Trumpa o przeniesienie jego sprawy karnej - dotyczącej wypłaty pieniędzy aktorce porno Stormy Daniels za milczenie - do sądu federalnego. Hellerstein uznał, że kwestia związana ze zwrotem pieniędzy przez Trumpa prawnikowi Michaelowi Cohenowi, który pośredniczył w płaceniu łapówek Daniels, nie była czynnością urzędową związaną z jego prezydenturą. Trump wciąż kwestionuje tę decyzję.

Wiosną Hellerstein wydał też orzeczenie uniemożliwiające administracji Trumpa wykorzystanie pochodzącej z XVIII wieku ustawy "Alien Enemies Act" (o zagranicznych wrogach) do deportacji Wenezuelczyków. Zakłada ona ekspresową deportację cudzoziemców z pominięciem normalnych procedur i pozwala na wydalenie obywateli państw prowadzących wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.

Skrytykował też obecną administrację za deportowanie ludzi do zagranicznych więzień "z nikłą nadzieją na proces lub powrót".

Mimo to - jak wskazywał na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona - "Donald Trump bardzo chwali tego sędziego, mówiąc, że jest poważany, że jest sędzią, który jest darzony ogromnym szacunkiem, nie tylko tutaj w Nowym Jorku".

Jak będzie wyglądało posiedzenie sądu?

W trakcie poniedziałkowego posiedzenia sędzia przedstawi oskarżonym dowody, ogłosi zarzuty oraz wysłucha oświadczeń obu stron. Zdecyduje najprawdopodobniej również o utrzymaniu tymczasowego aresztu dla Maduro i Flores.

Obie strony następnie ogłoszą, ile czasu potrzebują na przygotowanie się do pierwszej rozprawy. Jak zauważa "New York Times", może być to nawet ponad rok. Wpływ na to ma nie tylko skala zarzutów, ale także fakt, że Maduro jest przywódcą suwerennego państwa porwanym przez siły obcego kraju, co zapewne podnoszone będzie przez obrońców dyktatora. Oznacza to, że proces wenezuelskiej pary prezydenckiej może rozpocząć się w 2027 roku.

W sobotę nowojorska prokuratura federalna opublikowała nowe zarzuty dla pary, stanowiące dopełnienie zarzutów postawionych po raz pierwszy jeszcze w 2020 roku. Na Maduro i jego żonie - oraz trzem innym osobom z ich otoczenia, którzy pozostali na wolności - ciążą cztery zarzuty, w tym najcięższy uczestnictwa w zmowie narkoterroryzmu. Pozostałe to przemyt kokainy do USA oraz dwa zarzuty posiadania karabinów maszynowych lub innej zabronionej broni.

