Tir z kierowcą pięć godzin wisiał nad przepaścią. Nagranie

USA. Tir wpadł w poślizg na wiadukcie autostrady

Do zdarzenia doszło we wtorek w Southside w Wirginii Zachodniej. Wczesnym rankiem tir wpadł w poślizg, by po chwili zawisnąć z wiaduktu autostrady - przekazał Matt Gregg z miejscowych służb, cytowany przez CNN. Jak dodał, zespoły ratunkowe musiały wezwać techniczny zespół ratownictwa drogowego do pomocy w akcji ratunkowej. Kierowca został ewakuowany z pojazdu bez szwanku.

Do wypadku doszło na autostradzie Źródło: CNN

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak ratownicy wyciągają kierowcę z pojazdu przy użyciu lin. Vickie Flora, autorka nagrania, które opublikowało CNN, przekazała, że sytuacja była "napięta". "Kierowca ciężarówki został bohatersko uratowany przed niechybną śmiercią" - opisał zdarzenie "New York Post", dodając, że mężczyzna spędził w pojeździe po wypadku prawie pięć godzin.

Lokalne media piszą o dziesiątkach zgłoszeń wypadków drogowych po nocnych opadach śniegu.