Tony zepsutego tofu spłynęły do rzeki

Piorun uderza obok autostrady w Karolinie Południowej Źródło: X/Mount Pleasant PD

Na początku marca ciągnik siodłowy z naczepą zjechał nagle z autostrady 44 w Jerome i wpadł do wąwozu. Kierowcy nic się nie stało, ale pojazd został uszkodzony, a część towaru, czyli 20 ton tofu, rozsypała się z pudeł w pobliżu rzeki - podaje "New York Times".

Ciężarówka przewożąca tofu wpadła do wąwozu. Źródło: Doolittle Rural Fire Protection District/facebook

Przez kilkanaście dni trwały negocjacje z ubezpieczycielem, czy polisa pojazdu pokryje koszty zarówno jego odholowania, jak i posprzątania zawartości pudełek, których część wypadła, a część zalegała w naczepie. Było to nie tylko trudne logistycznie, ale przede wszystkim - bardzo kosztowne. Minęły trzy tygodnie, tymczasem tofu zaczęło się rozkładać i spływać do rzeki. Odór, które wydzielało, dawał się we znaki mieszkańcom okolicy.

- To było jak zapach padliny, tylko gorsze - powiedział "NYT" Brandon Williams, szef lokalnego oddziału straży pożarnej (Doolittle Rural Fire Protection District). Dodał, że to prawdopodobnie jeden z najgorszych zapachów, jakie w życiu poczuł. - A czułem wiele obrzydliwych - podkreślił, nie wchodząc w szczegóły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tak wyglądają miliony monet

Straż nazywa sprzątanie "wielką bitwą"

Straż pożarna z humorem podeszła do nietypowego zadania, informując o "Wielkiej Bitwie z Potworem Jerome Tofu", która zakończyła się zwycięstwem "po wielu godzinach chaosu, wdychania oparów, mimo bardzo upartego przeciwnika". Z relacji służb wynikało, że dwie firmy - holownicza i sprzątająca - pracowały przez dwa wieczory, by "ujarzmić potwora". Potrzebny był sprzęt za trzy miliony dolarów - zarówno do wyciągnięcia pojazdu, jak i uprzątnięcia gnijącego ładunku, również z dna rzeki.

Donald Neal, dyrektor generalny firmy D&D Towing & Repair, która brała udział w usuwaniu tofu z wąwozu, powiedział amerykańskiemu dziennikowi, że "odór był gorszy niż na wysypisku śmieci w lipcowy dzień". Dan Wojcikowski, który nadzorował całą pracę, dodał, że teraz nie ma zamiaru nawet próbować, jak smakuje ten sojowy produkt.

W ubiegłym roku ekipa strażaków z tej samej okolicy interweniowała w podobnym wypadku, gdy 18 ton steków stanęło w płomieniach - przypomina "The Guardian".

