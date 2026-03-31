Świat

Tony zepsutego tofu spłynęły do rzeki

Ciężarówka przewożąca tofu wpadła do wąwozu
Piorun uderza obok autostrady w Karolinie Południowej
Źródło: X/Mount Pleasant PD
Tir przewożący 20 ton tofu spadł z nasypu w miejscowości Jerome w stanie Missouri. Podczas gdy firma transportowa przez trzy tygodnie negocjowała odholowanie pojazdu w ramach ubezpieczenia, zawartość naczepy zaczęła gnić. Przed służbami stanęło niecodzienne wyzwanie.

Na początku marca ciągnik siodłowy z naczepą zjechał nagle z autostrady 44 w Jerome i wpadł do wąwozu. Kierowcy nic się nie stało, ale pojazd został uszkodzony, a część towaru, czyli 20 ton tofu, rozsypała się z pudeł w pobliżu rzeki - podaje "New York Times".

Źródło: Doolittle Rural Fire Protection District/facebook

Przez kilkanaście dni trwały negocjacje z ubezpieczycielem, czy polisa pojazdu pokryje koszty zarówno jego odholowania, jak i posprzątania zawartości pudełek, których część wypadła, a część zalegała w naczepie. Było to nie tylko trudne logistycznie, ale przede wszystkim - bardzo kosztowne. Minęły trzy tygodnie, tymczasem tofu zaczęło się rozkładać i spływać do rzeki. Odór, które wydzielało, dawał się we znaki mieszkańcom okolicy.

- To było jak zapach padliny, tylko gorsze - powiedział "NYT" Brandon Williams, szef lokalnego oddziału straży pożarnej (Doolittle Rural Fire Protection District). Dodał, że to prawdopodobnie jeden z najgorszych zapachów, jakie w życiu poczuł. - A czułem wiele obrzydliwych - podkreślił, nie wchodząc w szczegóły.

Straż nazywa sprzątanie "wielką bitwą"

Straż pożarna z humorem podeszła do nietypowego zadania, informując o "Wielkiej Bitwie z Potworem Jerome Tofu", która zakończyła się zwycięstwem "po wielu godzinach chaosu, wdychania oparów, mimo bardzo upartego przeciwnika". Z relacji służb wynikało, że dwie firmy - holownicza i sprzątająca - pracowały przez dwa wieczory, by "ujarzmić potwora". Potrzebny był sprzęt za trzy miliony dolarów - zarówno do wyciągnięcia pojazdu, jak i uprzątnięcia gnijącego ładunku, również z dna rzeki.

Donald Neal, dyrektor generalny firmy D&D Towing & Repair, która brała udział w usuwaniu tofu z wąwozu, powiedział amerykańskiemu dziennikowi, że "odór był gorszy niż na wysypisku śmieci w lipcowy dzień". Dan Wojcikowski, który nadzorował całą pracę, dodał, że teraz nie ma zamiaru nawet próbować, jak smakuje ten sojowy produkt.

W ubiegłym roku ekipa strażaków z tej samej okolicy interweniowała w podobnym wypadku, gdy 18 ton steków stanęło w płomieniach - przypomina "The Guardian".

Źródło: New York Times, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: Doolittle Rural Fire Protection District/facebook

USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica