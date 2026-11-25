Świat Thomas Markle, ojciec księżnej Meghan oskarżony o posiadanie treści pedofilskich Oprac. Adam Styczek |

Meghan Markle Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Stacja NBC Los Angeles podała, że materiały, o posiadanie których oskarżony jest 82-letni Thomas Markle, pochodzą z Filipin, gdzie wcześniej mieszkał, a także z dwóch magazynów w Los Angeles, które wynajmuje od 2008 roku.

Zarzucono mu świadome posiadanie treści o charakterze seksualnym z udziałem dzieci. Według prokuratury federalnej Stanów Zjednoczonych w magazynach w Los Angeles zabezpieczono 78 przedmiotów, w tym slajdy, negatywy i książki.

Thomas Markle Źródło zdjęcia: Reuters

Ojciec Meghan Markle oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej

Wcześniej, na początku listopada, Markle został aresztowany na Florydzie, gdzie także postawiono mu zarzut posiadania pornografii dziecięcej. Według prokuratury w najbliższych tygodniach mężczyzna stanie przed sądem federalnym w Los Angeles, gdzie formalnie zostanie mu przedstawiony akt oskarżenia.

Markle, były mieszkaniec Los Angeles, który obecnie przebywa w ośrodku opieki dla seniorów w Lakeland na Florydzie, został zatrzymany w Tampie, a następnie zwolniony z aresztu pod warunkiem odbywania aresztu domowego. Jednak po tym, jak przeciął elektroniczną bransoletkę monitorującą na kostce, sędzia federalny nakazał ponowne osadzenie go w areszcie za naruszenie warunków zwolnienia.

Reakcja księżnej Sussex na oskarżenie ojca

Meghan Markle powiedziała niedawno, że jest "głęboko poruszona" doniesieniami, jakoby w dawnym domu jej ojca znaleziono zdjęcia przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Ujawniła również, że w 2018 roku do londyńskiej policji trafił list zawierający "niepokojące zarzuty" dotyczące jej ojca.

Wcześniej przyrodni brat Meghan, Thomas Markle jr, powiedział mediom, że odkrył w dawnym domu ojca na Filipinach materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci i zgłosił sprawę policji. Markle senior zdecydowanie odrzucił oskarżenia, nazywając je "chorymi kłamstwami".

Thomas Markle nie uczestniczył w ślubie córki z księciem Harrym. Meghan wyjaśniła, że zdecydowała się ograniczyć z nim kontakt, aby chronić swoje dzieci.