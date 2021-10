Amerykańskie prace nad bronią hipersoniczną. Pentagon: testy zakończone sukcesem

Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła w środę testy prototypów komponentów broni hipersonicznej - poinformował Pentagon. Jak dodano, trzy próby zakończyły się sukcesem. Kilka dni temu brytyjski "Financial Times" podawał, że w sierpniu Chiny wystrzeliły pocisk hipersoniczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej.

W sobotę brytyjski "Financial Times", powołujący się na kilka niezależnych źródeł, poinformował, że Pekin wystrzelił w sierpniu pocisk zdolny do przenoszenia broni jądrowej, który okrążył Ziemię na niskiej orbicie, zanim opadł nie osiągając zaplanowanego celu. - Bacznie się przyglądamy chińskiemu programowi zbrojeń, a zaawansowany potencjał wojskowy tylko zwiększą napięcia w regionie - oznajmił później szef Pentagonu Lloyd Austin.

Czym jest technologia hipersoniczna?

Poza Stanami Zjednoczonymi nad technologią hipersoniczną pracują Chiny, Rosja i co najmniej pięć innych państw. Pociski hipersoniczne, podobnie jak tradycyjne pociski balistyczne, które mogą przenosić broń jądrową, mogą latać z prędkością ponad pięciokrotnie większą niż prędkość dźwięku. Pociski balistyczne lecą wysoko w kosmos, wykonując łuk, aby dotrzeć do celu, podczas gdy pocisk hipersoniczny porusza się po niskiej trajektorii w atmosferze, potencjalnie szybciej uderzając w cel. Co ważne, pocisk hipersoniczny jest zwrotny (jak znacznie wolniejszy, często poddźwiękowy pocisk manewrujący), co utrudnia jego śledzenie i kontratak.