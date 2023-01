Samochód spadł w przepaść Diabelskiej Zjeżdżalni. "To, że przeżyli, jest prawdziwym cudem"

Rozpędzony samochód marki Tesla wypadł na zakręcie z drogi i spadł z nadmorskiego klifu w Kalifornii - we wtorek przekazały lokalne służby. Cztery podróżujące nim osoby przeżyły upadek na znajdujące się około 80 metrów niżej nadmorskie skały i zostały przetransportowane do szpitala. - To, że przeżyli, jest prawdziwym cudem - przyznał jeden ze strażaków uczestniczących w akcji ratowniczej.