Tesla pozwana za "dyskryminację rasową"

Jeżeli Partia Republikańska zwycięży w listopadowych wyborach do Kongres, będzie dążyła do ogólnokrajowego zakazu aborcji - ocenił prezydent Joe Biden. Jak dodał, zabraniające lub ograniczające prawo do aborcji stany będą mogły próbować aresztować kobiety chcące przerwać ciążę w stanie, w którym to jest dozwolone.