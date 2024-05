Terrorystyczna organizacja Hamas przejęła część pierwszego transportu pomocy humanitarnej, która została przywieziona do Strefy Gazy przez nowo otwarte przejście graniczne - przekazał rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller.

Matthew Miller poinformował, że chodzi o ciężarówki z jordańską pomocą humanitarną. Dodał, że była to "pierwsza większa" akcja tego typu od czasu rozpoczęcia wojny - podała agencja AP. - ONZ jest w trakcie procesu odzyskiwania tej pomocy lub już ją odzyskała - zaznaczył rzecznik.

Zapowiedział, że UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) prawdopodobnie wkrótce wyda oświadczenie potępiające incydent. Sam nazwał go "niedopuszczalnym".

- Jeśli Hamas miałby zrobić jedną rzecz, która miałaby zagrozić przekazywaniu pomocy humanitarnej, to byłoby to przekierowanie jej na własny użytek, zamiast pozwolić, aby trafiła do potrzebujących jej niewinnych cywilów - ocenił.