Strzelanina w szkole w Nashville. Zginęły dzieci

Według agencji Associated Press poniedziałkowa tragedia w szkole The Covenant School trwała około 14 minut. Policja zaczęła otrzymywać telefony o zdarzeniu po godzinie 10 czasu lokalnego (godz. 17 czasu polskiego). Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, usłyszeli strzały dochodzące z drugiego piętra budynku szkoły - przekazał Don Aaron, rzecznik policji w Nashville.

Zabójczynią okazała się 28-letnia Audrey Hale uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Według policji uczęszczała niegdyś do The Covenant School. Dokładnie zaplanowała atak. Nie są jeszcze znane motywy jej zbrodni. Zginęła podczas interwencji funkcjonariuszy. Aaron przekazał, że została postrzelona przez policjantów.

Troje dzieci i dwoje dorosłych nie żyje

Do założonej w 2001 roku prywatnej, chrześcijańskiej The Covenant School, chodzi około 200 uczniów. Placówka prowadzi oddziały przedszkolne oraz klasy 1-6.

Po ataku prezydent Joe Biden wezwał Kongres do wprowadzenia zakazu sprzedaży karabinów szturmowych. - To jest chore (...). To najgorszy koszmar każdej rodziny (...). Przemoc związana z bronią palną rozdziera nasze społeczności, rozdziera duszę tego narodu, a więc musimy zrobić więcej, by chronić nasze szkoły, tak by nie stały się one więzieniami - powiedział Joe Biden w Białym Domu.