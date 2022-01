Rabin z Teksasu o ataku na synagogę i byciu zakładnikiem. "Traumatyczna męka"

Władze zidentyfikowały napastnika jako 44-letniego Brytyjczyka, Malika Faisala Akrama. Wszedł on do synagogi podczas porannego nabożeństwa kongregacji Beth Israel i wziął czterech zakładników , w tym rabina.

Po kilku godzinach negocjacji z FBI porywacz zwolnił jednego z zakładników. Został zabity w sobotę wieczorem, kiedy około godz. 21 lokalnego czasu zakładnicy zdołali uciec z synagogi. FBI oceniło, że nic nie wskazuje na to, aby ktoś inny był jeszcze zamieszany w incydent.

- W ostatniej godzinie kryzysu z zakładnikami, napastnik stawał się coraz bardziej agresywny i groźny. Bez instrukcji, które otrzymaliśmy, nie bylibyśmy przygotowani do działania i ucieczki, kiedy nadarzyła się taka możliwość – wyjaśnił, cytowany przez AP Cytron-Walker, odmawiając dłuższej rozmowy na temat wydarzenia.

- Jak możecie sobie wyobrazić, jest to trochę przytłaczające. To, co się działo wczoraj, nie było zabawą - podkreślił.