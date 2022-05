Wśród ofiar strzelaniny w Uvalde jest 10-letnia córka zastępcy szeryfa. "Była miła, słodka, kochała życie"

We wtorkowej strzelaninie w szkole podstawowej w Uvalde napastnik zidentyfikowany jako 18-letni Salvador Ramos zabił 21 osób: 19 dzieci i dwoje nauczycieli. Większość ofiar to uczniowie czwartej klasy, czyli dzieci w wieku 10 lat. Jak poinformował gubernator Teksasu Greg Abbott, jedna z zabitych dziewczynek była córką zastępcy miejscowego szeryfa.

"Marzyła o tym, żeby zostać prawniczką"

Podobne głosy napływają z wielu stron. Masakra w Uvalde to kolejna masowa strzelanina, do której doszło w USA w tym miesiącu. Niespełna dwa tygodnie temu inny nastolatek zastrzelił w supermarkecie Buffalo 10 osób. Do ataku doszło też w kościele prezbiteriańskim w Laguna Woods. Zginęła w nim jedna osoba, pięć zostało rannych. Po ostatnich zamachach prezydent Joe Biden po raz kolejny zaapelował do Kongresu o ograniczenie dostępu do broni palnej.