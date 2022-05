Po strzelaninie w Uvalde wzrosła sprzedaż broni w USA. I ceny akcji jej producentów

Po tragicznej strzelaninie w Uvalde na sile przybrała dyskusja na temat dostępu do broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej polityków, z prezydentem Joe Bidenem na czele , opowiada się za wprowadzeniem obostrzeń dotyczących jej zakupu. Na razie producenci karabinów mają się jednak dobrze. Po wtorkowej strzelaninie ich akcje poszły w górę.

Co ciekawe, indeksy największych firm notowanych na giełdzie tego samego dnia utrzymywały się na jednakowym poziomie.

Strzelaniny napędzają sprzedaż broni

To nie pierwsza sytuacja, gdy notowania giełdowe producentów broni idą w górę bezpośrednio po głośnej strzelaninie. Wartość akcji Sturm, Ruger & Company wyraźnie wzrosła także po masakrach w Newtown w 2012 roku oraz w San Bernardino w 2015.

Observer tłumaczy, że skoki wartości akcji firm produkujących karabiny są związane ze zwiększoną sprzedażą ich produktów. Ta wzrasta w następstwie nagłaśnianych przez media przestępstw z użyciem broni palnej, ponieważ Amerykanie obawiają się, iż tragiczne doniesienia skłonią władze do wprowadzenia obostrzeń w jej nabywaniu. Kupują więc karabiny jak najszybciej, aby zdążyć przed ewentualnym zakazem.

Portal dodaje, że od początku pandemii w USA sprzedano ok. dwóch milionów pistoletów i karabinów. Jak wynika z badania autorstwa naukowców z University of Chicago, od marca 2020 prawie jedno na pięć amerykańskich gospodarstw domowych nabyło broń palną. Odsetek dorosłych Amerykanów żyjących w gospodarstwie domowym, w którym znajduje się pistolet lub karabin, wzrósł do prawie 50 proc.