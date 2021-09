Straż graniczna w Teksasie szarżuje na migrantów. Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA komentuje

Kilka tysięcy migrantów z Haiti koczujących w prowizorycznym obozowisku w Teksasie zostało przeniesionych w bezpieczne miejsca. - Odpowiednie służby działają szybko, by sprawnie przenieść kolejnych - przekazał we wtorek sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Alejandro Mayorkas. Odniósł się także do pokazywanych w mediach nagrań, przedstawiających strażników granicznych na koniach i z lassem w ręku, którzy gwałtownie atakują migrantów. - Byłem przerażony tym, co zobaczyłem - przyznał. - To przeczy wszystkim wartościom, które staramy się zaszczepić naszym ludziom - dodał.

Media obiegły w ostatnich dniach nagrania z granicy meksykańsko-amerykańskiej. Ukazują one siedzących na koniach amerykańskich strażników granicznych, którzy gwałtownie atakują migrantów próbujących przejść przez rzekę Rio Grande. Stanowi ona naturalną granicę miedzy USA i Meksykiem. Na jednym z filmów widać funkcjonariusza, który uderza lassem w mężczyznę próbującego wyjść z rzeki - jednego z tysięcy haitańskich migrantów zmierzających do Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom skrytykował takie zachowanie i wszelkie groźby kierowane wobec migrantów. Trwa dochodzenie w sprawie traktowania ludności, która koczuje w prowizorycznym obozie pod mostem na granicy USA i Meksyku. Przedstawiciele Biura Odpowiedzialności Zawodowej zostali zobowiązani do monitorowania sytuacji.

Amerykańska straż graniczna stara się uniemożliwić migrantom przejście na terytorium Stanów Zjednoczonych Reuters

Jak poinformowała we wtorek agencja Reutera, Stany Zjednoczone przeniosły około czterech tysięcy haitańskich migrantów koczujących w prowizorycznym obozowisku w bezpieczne miejsca. Na koczowisku brakowało odpowiednich warunków sanitarnych, a panujące - prawie 40-stopniowe - upały zwiększały ryzyko rozwoju chorób zakaźnych.

Migranci z Haiti w prowizorycznym obozowisku nad rzeką Rio Grande PAP/EPA/ALLISON DINNER

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA: byłem przerażony tym, co zobaczyłem

Sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Alejandro Mayorkas w wywiadzie udzielonym CNN potwierdził tę informację i wyjaśnił, że "odpowiednie służby działają szybko, by sprawnie przenieść kolejnych migrantów do innych ośrodków, gdzie będą mieli zapewnione bezpieczeństwo i ochronę". Zapowiedział, że zasadnicza zmiana sytuacji jest spodziewana w trakcie najbliższych 48-96 godzin.

Mayorkas odniósł się także do zdjęć i filmów przedstawiających szarżowanie na migrantów przez służby. - Byłem przerażony tym, co zobaczyłem - przyznał. - Obrazy, które obserwowałem, głęboko mnie zaniepokoiły. To przeczy wszystkim wartościom, które staramy się zaszczepić naszym ludziom - dodał.

Wskazywał, że widział te wartości, kiedy odwiedził obozowisko pod mostem łączącym Meksyk i USA, gdzie funkcjonariusze współpracowali z amerykańskim Czerwonym Krzyżem, Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz pozarządową organizacją World Central Kitchen, zajmującą się dostarczaniem posiłków m. in. po klęskach żywiołowych, by zaspokoić potrzeby migrantów.

- To odzwierciedla to, kim jesteśmy, a każde złe traktowanie lub nadużycie wobec jednostki sprzeciwia się naszym wartościom i temu, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy - dodał.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki była pytana natomiast o reakcje prezydenta USA Joe Bidena na nagrania z amerykańskiej granicy. Przekazała, że w ocenie prezydenta również są one "przerażające i okropne".

Migranci z Haiti w Meksyku

Nielegalni imigranci w obozie Del Rio to w większości uchodźcy z Haiti, dotkniętego niedawnym trzęsieniem ziemi, którzy przedostali się do Meksyku. Czekają na rozpoczęcie procedury imigracyjnej. W niedzielę władze USA przystąpiły do uszczelniania granicy. Wyruszyły pierwsze samoloty z deportowanymi mężczyznami na Haiti. Rodziny z dziećmi mają prawo pozostania w ośrodkach dla azylantów.

Dramatyczna sytuacja w Del Rio wpisuje się w szerszy problem niespotykanego od lat naporu migrantów na południową granicę USA. Haitańczycy i przybysze z innych państw Ameryki Łacińskiej uciekają przed skrajnym ubóstwem, przemocą gangów i skutkami klęsk żywiołowych.

Google Maps

Autor:akr

Źródło: PAP, CNN