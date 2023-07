Służby na granicy miały wpychać migrantów do rzeki, w której jest drut kolczasty. Władze odpowiadają

Teksańscy funkcjonariusze mieli otrzymać rozkaz wpychania migrantów próbujących przekroczyć granicę meksykańsko-amerykańską do rzeki - wynika z maila, którego treść ujawnił dziennik "Houston Chronicle". Wiadomość wskazuje również, że w wodzie umieszczono drut kolczasty, co doprowadziło już do kilku wypadków.