"Szukam pomocy, nie wiem, gdzie iść, a ktoś może mnie porwać"

- Może pan mi pomóc? - zwrócił się chłopiec do wysiadającego z samochodu strażnika. - Co się stało? - Szedłem razem z grupą, Zostawili mnie samego z tyłu i nie wiem, gdzie są. - Nie wiesz, gdzie są? Zostawili cię? - Zostawili. - Samego? Nie podróżujesz z mamą, z tatą, z kimś jeszcze? - Nie. Byłem sam z grupą, żeby się do was zgłosić, ale zostawili mnie. Szukam pomocy, bo nie wiem, gdzie iść, a ktoś może mnie porwać. - Boisz się? Chodź, pojedziemy stąd.