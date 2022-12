Mówił, że chce "oczyścić ulice". Były strażnik graniczny skazany za zabójstwo czterech kobiet

Ciała kobiet w wieku od 28 do 42 lat znaleziono na obrzeżach Laredo we wrześniu 2018 roku. Ortiz zeznał, że był klientem większości tych kobiet, ale jednocześnie wyraził pogardę dla prostytutek, nazywając je "śmieciami".

Skazany jest weteranem wojny w Iraku

Mężczyzna odmówił wypowiedzi przed sądem. Obrońcy twierdzili, że śledczy w niewłaściwy sposób nakłonili go wcześniej do złożenia zeznań i dlatego nie powinny być brane pod uwagę. Jak argumentował jeden z adwokatów, Joel Perez, Ortiz, weteran marynarki wojennej, który został wysłany do Iraku, cierpiał na zespół stresu pourazowego, bezsenność, koszmary, bóle głowy, był leczony i pił w nocy, kiedy doszło do zabójstw.