Porwanie, pościg i strzelanina w dniu urodzin. Kobieta osierociła 4-letnie dziecko

34-letnia Tatiana N. David zginęła w strzelaninie pomiędzy policjantami i mężczyzną, który ją porwał - informuje policja stanu Nowy Jork. Według NBC News porywaczem miał być Michael C. Davis, ojciec 4-letniego dziecka kobiety. Do porwania i strzelaniny doszło w dniu urodzin 34-latki.

Policja stanu Nowy Jork otrzymała zgłoszenie o uprowadzeniu młodej kobiety w mieście Ithaca 5 kwietnia w godzinach porannych. Świadek zeznał, że zamieszkała w Ithace Tatiana N. David wbrew swojej woli została wepchnięta do białego SUV-a przez 34-letniego Michaela C. Davisa z Richmond w stanie Wirginia.

Pościg za podejrzanym

Kilkanaście godzin później, ok. godziny 21:25 czasu lokalnego, policja dostrzegła opisany pojazd przy granicy z Wirginią. Funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, jednak Davis zaczął uciekać. Policja ruszyła w pościg, który "zakończył się, gdy pojazd podejrzanego rozbił się na zalesionym terenie ok. godziny 22:05" - przekazała policja stanu Nowy Jork w komunikacie prasowym 6 kwietnia.

Wówczas Michael C. Davis zaczął strzelać do funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli ogniem. Doszło do strzelaniny zakończonej trafieniem 34-latka - mężczyzna został przetransportowany do szpitala w stanie krytycznym. "Poza pojazdem, w miejscu wypadku z widoczną raną postrzałową" znaleziona została także Tatiana N. David - poinformowała policja. Kobieta już nie żyła, służby wyjaśniają jednak okoliczności, w których zginęła.

ZOBACZ TEŻ: Czterolatka porwana w centrum handlowym odnalazła się po latach w innym państwie

Porwanie i strzelanina w urodziny

10 kwietnia amerykańskie media przekazały dodatkowe szczegóły dotyczące tej sprawy. Portal NBC News powołując się na policję i dostępne publicznie dokumenty przekazał, że Tatiana N. David miała czteroletnie dziecko z mężczyzną podejrzanym o uprowadzenie. Do porwania i strzelaniny miało zaś dojść w dniu jej 34. urodzin, nie jest jednak jasne, czy data ta miała związek z porwaniem. Portal The Ithaca Voice dotarł ponadto do nagrania wideo z miejsca strzelaniny. Widać na nim, że samochód, którym kierował Davis, od strony kierowcy był "pełny widocznych dziur po nabojach, w tym w przednim i tylnym siedzeniu". Druga strona pojazdu nie jest widoczna na nagraniu.

Autor:wac//mm

Źródło: nyspnews.com, NBC News, The Ithaca Voice, People