Taśma bagażowa na lotnisku wciągnęła jej włosy. 26-latka zmarła w szpitalu

Do zdarzenia doszło wieczorem we wtorek 30 sierpnia na międzynarodowym lotnisku w Nowym Orleanie w stanie Luizjana. 26-letnia Jermani Thompson pracująca jako personel naziemny lotniska wykonywała swoje obowiązki przy rozładowaniu jednego z samolotów, który niedługo wcześniej wylądował.

"Mamy złamane serca"

Okoliczności wypadku nie zostały podane do publicznej wiadomości. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przewieziona do szpitala, jednak jej życia nie udało się uratować. - To, co wiemy na ten moment, to że jej włosy wplątały się w mechanizm taśmy bagażowej - powiedział dla ABC News prezes firmy zatrudniającej kobietę, Mike Hough. - Mamy złamane serca i najlepiej jak możemy chcemy wspierać jej rodzinę i przyjaciół - dodał.