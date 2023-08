Został zamordowany, gdy tańczył do muzyki Beyoncé. Artystka składa hołd zmarłemu

O'Shae Sibley został zaatakowany, kiedy wspólnie z przyjaciółmi uprawiał vogueing (stylizowany, nowoczesny taniec house, wywodzący się z późnych lat 80. - red.) do muzyki Beyoncé na stacji benzynowej na nowojorskim Brooklynie późną nocą w sobotę. Otis Pena, jeden z przyjaciół Sibleya obecny na stacji paliw, przekazał później w mediach społecznościowych, że do tańczących osób podeszła grupa mężczyzn "wykrzykująca antygejowskie obelgi". 28-letni Sibley został raniony nożem, kiedy wdał się w kłótnię z mężczyznami. Przewieziono go do szpitala, gdzie stwierdzono zgon - przekazało w poniedziałek CNN.