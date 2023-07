Była żona słynnego rapera domaga się "osuszenia" jeziora. W wypadku zginął tam jej 11-letni syn

Tameka Foster, stylistka gwiazd i była żona rapera Ushera, domaga się w internetowej petycji, by jezioro Lanier w stanie Georgia zostało "osuszone, oczyszczone i odnowione". 10 lat temu w wypadku z udziałem skutera wodnego zginął tam jej 11-letni syn.

Petycja, której autorką jest 44-letnia obecnie Foster, pojawiła się na umożliwiającej publikację takich dokumentów stronie internetowej Change.org 30 maja. Była żona Ushera twierdzi w niej, że należy "osuszyć, oczyścić i odnowić jezioro Lanier", a także "ulepszyć dostępne tam środki bezpieczeństwa". Apeluje też m.in. o wprowadzenie surowszego regulaminu obowiązującego pływających i promowanie "odpowiedzialnej rekreacji na wodzie". Argumentując słuszność swojej inicjatywy, Foster przywołuje śmiertelny wypadek swojego syna oraz "liczne tragedie, które doprowadziły do śmierci niewinnych ludzi".

Tameka Foster - kim jest, wypadek syna

Do wypadku, w którym zginął syn Foster, 11-letni Kile, doszło w czerwcu 2012 roku. Jak wyjaśnia Insider, chłopiec został potrącony przez skuter wodny, gdy pływał w dmuchanym kole. Nie udało się go uratować. W wyniku zderzenia ciężko ranny został też inny nastolatek. Dwa lata później mężczyznę kierującego skuterem uznano za winnego spowodowania śmierci. Skazano go na cztery lata pozbawienia wolności.