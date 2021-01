Chiny reagują na zniesienie restrykcji dla Tajwanu. Rzecznik MSZ mówi o "stanowczym kontrataku"

Sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił, że Stany Zjednoczone zniosą restrykcje w kontaktach z Tajwanem. Obowiązywały one od czasu zerwania oficjalnych relacji między USA a wyspą w 1979 roku. Władze Chin potępiły tę decyzję. - Nigdy nie pozwolimy, aby jakakolwiek osoba albo siła powstrzymała proces zjednoczenia Chin - oświadczył w poniedziałek rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych.

"Tętniąca życiem demokracja i niezawodny partner"

"Tajwan to tętniąca życiem demokracja i niezawodny partner Stanów Zjednoczonych, a mimo to Departament Stanu USA stworzył skomplikowane wewnętrzne restrykcje regulujące kontakty naszych dyplomatów, żołnierzy i innych urzędników z ich tajwańskimi odpowiednikami. Rząd USA podjął te działania jednostronnie, próbując usatysfakcjonować komunistyczny reżim w Pekinie. Nigdy więcej!" - czytamy w oświadczeniu Mike’a Pompeo.

Na 11 dni przed prezydenturą Bidena

Według tajwańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej (CNA), wśród restrykcji, które obowiązywały od 1979 roku, były między innymi zakaz używania symboli i flagi Republiki Chińskiej (Tajwanu) - przypomina tajwańska Centralna Agencja Informacyjna (CNA). W latach 1994, 2001, 2006 i 2015 Departament Stanu wnosił kolejne poprawki do tych regulacji. Ostatnia, dodana za czasów administracji Baraka Obamy w 2015 roku, dotyczyła zakazu wywieszania flagi Tajwanu w budynkach administracji USA oraz zakazu wpuszczania tajwańskich dyplomatów do gmachu Departamentu Stanu USA.

"Wielki dzień dla relacji bilateralnych"

"Działania szkodliwe spotkają się ze stanowczym kontratakiem"

Władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za nieodłączną część terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. Stanowczo protestują też przeciw nawiązywaniu przez Tajwan kontaktów na szczeblu państwowym.

- Determinacja Chińczyków do obrony naszej suwerenności i integralności terytorialnej jest niewzruszona i nigdy nie pozwolimy, aby jakakolwiek osoba albo siła powstrzymała proces zjednoczenia Chin – oświadczył w poniedziałek rzecznik MSZ Zhao Lijian na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie. - Wszelkie działania szkodliwe dla kluczowych interesów Chin spotkają się ze stanowczym kontratakiem i nie będą skuteczne – dodał rzecznik.

Zdaniem autora komentarza opublikowanego przez oficjalną agencję prasową Xinhua decyzja USA to złośliwa próba wyrządzenia długotrwałych szkód relacjom chińsko-amerykańskim. Anglojęzyczny kanał państwowej telewizji CCTV ocenił ją jako "tchórzliwy akt sabotażu" wymierzony w przyszłą administrację prezydenta elekta Joe Bidena, który ma zostać zaprzysiężony 20 stycznia.

Stosunki USA-Tajwan za kadencji Donalda Trumpa

Zniesienie restrykcji to kolejny przykład aktywności administracji Donalda Trumpa wobec Tajwanu. Pod koniec grudnia Trump podpisał Taiwan Assurance Act, zgodnie z którym Stany Zjednoczone gwarantują dalsze wsparcie dla obronności Tajwanu oraz wspierają jego starania o wejście do organizacji międzynarodowych, między innymi ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) czy Interpolu.