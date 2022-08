Ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych wezwany do Białego Domu

Ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych Qin Gang został wezwany do Białego Domu po tym, jak Chiny wystrzeliły rakiety balistyczne w reakcji na wizytę przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie - podał "Washington Post". "Po działaniach Chin wezwaliśmy ambasadora Qina Ganga do Białego Domu, aby drogą dyplomatyczną złożyć protest" - przekazał dziennikowi rzecznik Pentagonu John Kirby.

Biały Dom wezwał w czwartek ambasadora Chin w Stanach Zjednoczonych Qina Ganga, aby potępić eskalujące działania Pekinu wobec Tajwanu i powtórzyć, że Stany Zjednoczone nie chcą kryzysu w regionie, po tym jak wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na wyspie dała pretekst Chinom do zaostrzenia napięcia w Cieśninie Tajwańskiej.

"Po działaniach Chin wezwaliśmy ambasadora Qina Ganga do Białego Domu, aby drogą dyplomatyczną złożyć protest przeciwko prowokacyjnym działaniom Chińskiej Republiki Ludowej" - przekazał rzecznik Pentagonu John Kirby w oświadczeniu dostarczonym "Washington Post". "Potępiliśmy działania wojskowe ChRL, które są nieodpowiedzialne i sprzeczne z naszym długoletnim celem utrzymania pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej" - dodał.

Biały Dom zwrócił również uwagę na oświadczenie państw grupy G7, w którym podkreślono, że Chiny nie powinny wykorzystywać wizyty Pelosi jako pretekstu do agresywnych działań militarnych w Cieśninie Tajwańskiej. We wspólnym oświadczeniu ministrowie spraw zagranicznych państw G7 i szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wyrazili zaniepokojenie "niedawnymi groźbami ChRL" oraz potwierdzili "wspólne zobowiązanie do utrzymania opartego na zasadach ładu międzynarodowego, pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej i poza nią" - cytowała AP treść stanowiska.