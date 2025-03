W poniedziałek Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała, że wszczęła dochodzenie dotyczące tajemniczych ostrzeżeń wysyłanych do samolotów podchodzących do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana w Waszyngtonie. W sobotę rano kilka samolotów pasażerskich otrzymało w pokładowym systemie TCAS (Traffic Alert and Collision Avoidance System) fałszywe alerty o możliwej kolizji ze znajdującym się niedaleko samolotem.

Wszczęto dochodzenie w sprawie fałszywych alertów

Jak pisze CBS News, jedną z tych maszyn był samolot regionalnego przewoźnika Republic Airways. Gdy był na wysokości między 1200 a 1000 stóp (365 do 305 metrów), system TCAS poinstruował załogę, by wykonała manewr w celu uniknięcia innego obiektu. Po bezpiecznym wylądowaniu, jak wynika z zapisu rozmowy z wieżą kontroli lotów, piloci zaprzeczyli, jakoby widzieli coś innego niż to, co pokazywał system. - To ten sam rodzaj zgłoszenia, który dostajemy (od jakiegoś czasu - red.). Wyglądało na to, że już się skończyło, ale najwidoczniej zaczyna się od nowa - odparł jeden z kontrolerów, według fragmentu rozmowy, który przytacza stacja.