Tajemnicza zbrodnia w Kalifornii. Sześć ciał i podziurawione kulami samochody

"Dwa pojazdy, niebieski SUV Chevrolet Blazer z rozbitymi szybami i dziurami po kulach oraz biały SUV, były zaparkowane blisko miejsca zdarzenia, około pół kilometra na zachód od Shadow Mountain Road. Żółta taśma blokowała tam dojazd do najbliższej utwardzonej drogi" - informują media.

W rejonie zdarzenia jest tylko jeden dom

W rejonie, gdzie doszło do tajemniczej śmierci sześciu osób, jest tylko jeden dom i kilka szlaków. Policja nie podała jeszcze wieku i płci ofiar. Zwróciła się do społeczeństwa o pomoc w zgromadzeniu informacji niezbędnych do rozwiązania sprawy.