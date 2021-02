Nie zapewniono mu "szamańskiej" diety. "Człowiek bizon" przeniesiony do innego aresztu

"Człowiek bizon", który "kochał Trumpa"

Jak wynika z akt sądowych, Chansley twierdził, że pojawił się w Waszyngtonie "na prośbę prezydenta (Donalda Trumpa - red.), by wszyscy 'patrioci' przybyli do stolicy 6 stycznia". - On kochał Trumpa, każde jego słowo. Słuchał go. Czuł, że odpowiada na wezwanie naszego prezydenta – mówił stacji CNN adwokat mężczyzny. - Mój klient nie był agresywny. Nikogo nie zaatakował – przekonywał.