Szkoły będą musiały zawiadomić rodziców, jeśli ich dziecko poprosi o zmianę imienia lub zaimków

Głosami 37 do 12 senatorzy stanu Indiana opowiedzieli się w poniedziałek za ustawą, zgodnie z którą szkoły znajdujące się w tym stanie będą musiały informować rodziców, jeśli ich dzieci poproszą, by nauczyciele i rówieśnicy zwracali się do nich innymi imionami lub używali w odniesieniu do nich innych zaimków.