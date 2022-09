Sześć godzin rodziła sama na podłodze, krzycząc z bólu i błagając o pomoc. Teraz składa pozew

Dziecko Jazmin Valentine przyszło na świat tuż po północy 4 lipca 2021 roku w więzieniu w mieście Hagerstown w hrabstwie Waszyngton. Jego matka trafiła tam po aresztowaniu za rzekome naruszenie zwolnienia warunkowego. Twierdzi, że gdy rodząc dziecko wyła z bólu, od więziennych pielęgniarek usłyszała, że jest to "efekt narkotykowego zjazdu", a strażnicy śmiali się z jej prób wydostania się z celi.

Poród w więziennej celi

Jak wyjaśnia Valentine, cytowana przez Associated Press, w trakcie najbardziej bolesnych skurczów mocno uderzała o ściany celi, w której przebywała sama, nie mając nawet koca czy prześcieradła. Aby udowodnić, że naprawdę za chwilę będzie rodzić, kobieta wsunęła pod drzwi coś, co - jak sądziła - może być fragmentem worka owodniowego. Inna więźniarka, słysząc Valentine, zadzwoniła do jej chłopaka, a ten skontaktował się z więzieniem, błagając o udzielenie rodzącej pomocy.