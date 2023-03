Rosji "kończą się możliwości i przyjaciele"

- Tworzymy siłę bojową do stopnia, który uważamy, że da Ukraińcom szansę na zmianę dynamiki na polu bitwy w pewnym punkcie w przyszłości, kiedykolwiek będą chcieli to zrobić - powiedział Szef Pentagonu Lloyd Austin na konferencji prasowej po spotkaniu z ministrami obrony z 51 krajów.

Jak ocenił, decyzja o tym, czy wycofać się z Bachmutu, należy do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i nawet jeśli zdecyduje się "zrepozycjonować" swoje siły, to nie będzie to oznaczać przegrania wojny. - To prawdopodobnie będzie oznaczać, że pozycjonuje się tak, by zachować przewagę - powiedział Austin.