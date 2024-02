Szef Pentagonu nie informował Białego Domu o hospitalizacji. "Źle sobie z tym poradziłem"

- Przekazuję to w ramach wyjaśnień, a także, żebyście państwo zrozumieli. Nie jest to żadna wymówka. Jestem bardzo dumny z tego, co my, jako Departament Obrony USA osiągnęliśmy w ciągu ostatnich trzech lat, ale w tej kwestii popełniliśmy błąd - stwierdził. - Co do zasady nie mówię o rozmowach z moim szefem, ale mogę państwu powiedzieć, że przeprosiłem prezydenta Bidena - zakomunikował.