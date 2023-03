Szef Pentagonu rozmawiał z ministrem obrony Rosji, zapowiedział dalsze loty nad Morzem Czarnym

- Właśnie skończyłem rozmowę telefoniczną z moim rosyjskim odpowiednikiem, ministrem Szojgu. Jak wielokrotnie mówiłem, ważne jest, by wielkie mocarstwa były wzorami przejrzystości i komunikacji. Stany Zjednoczone będą nadal latać i operować gdziekolwiek tylko pozwala na to prawo międzynarodowe - powiedział szef Pentagonu Lloyd Austin po rozmowie z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu .

Gen. Milley: incydenty się zdarzają

Szef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów powiedział, że nie jest pewny, czy intencją Rosji było zniszczenie drona MQ-9, choć z pewnością celowe było agresywne przechwycenie go przez rosyjskie myśliwce. Dodał, że USA posiadają "absolutne dowody" na to, że rosyjski Su-27 w agresywny sposób uderzył w MQ-9.

- Czy to był akt wojny? Nie zamierzam w to się mieszać. Incydenty się zdarzają. Oczywiście, nie szukamy konfliktu zbrojnego z Rosją. I uważam, że w tym punkcie powinniśmy przeprowadzić dochodzenie i przejść dalej - ocenił Milley.

Odnosząc się do możliwego wydobycia wraku, wojskowy stwierdził, że znajduje się na głębokości ok. 1,5 km i prawdopodobnie "nie ma zbyt wiele do wydobycia". Dodał jednak, że choć USA nie mają na miejscu swoich okrętów, to ma "wielu przyjaciół i sojuszników" i rozważają opcje w sprawie odzyskania szczątków drona. Zaznaczył, że minie kilka dni, zanim jasne będzie, gdzie znajdują się szczątki i zapowiedział, że dopiero wówczas prezydent USA podejmie decyzję w sprawie tego, co zrobić.