Sekretarz obrony USA znów trafił do szpitala. Przekazał obowiązki zastępczyni

Sekretarz obrony Lloyd Austin został w niedzielę przewieziony do szpitala wojskowego imienia Waltera Reeda w Waszyngtonie. Jak oświadczył rzecznik Pentagonu, to efekt "objawów sugerujących nagły problem z pęcherzem". Przekazał obowiązki swojej zastępczyni Kathleen Hicks.

Miał wziąć udział w ważnych spotkaniach

W najbliższy wtorek sekretarz obrony miał odlecieć do Brukseli na spotkanie grupy kontaktowej ds. Ukrainy a później miał wziąć udział w okresowym spotkaniu ministrów obrony krajów NATO .

U 70-letniego Austina zdiagnozowano wcześniej raka prostaty co spowodowało konieczność hospitalizacji w grudniu i styczniu oraz zabiegu operacyjnego. Był on krytykowany za niepoinformowanie o swojej sytuacji czołowych osobistości w administracji, w tym prezydenta Joe Bidena. Austin przeprosił za to w wywiadzie telewizyjnym.