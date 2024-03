Izrael powinien robić więcej, by chronić cywilów w Strefie Gazy – oświadczył w czwartek szef Pentagonu Lloyd Austin . Poinformował, że od wybuchu wojny po ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku w Strefie zginęło ponad 25 tysięcy kobiet i dzieci.

Austin już pod koniec grudnia w rozmowie telefonicznej z ministrem obrony Izraela Joawem Galantem naciskał na stronę izraelską, by przeszła do mniej intensywnej fazy wojny i chroniła ludność cywilną. Kilka tygodni wcześniej szef Pentagonu oznajmił, że ochrona cywilów podczas wojny w Strefie Gazy, to nie tylko odpowiedzialność moralna, ale także imperatyw strategiczny.