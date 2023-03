Antony Blinken: plan Wołodymyra Zełenskiego zapewni trwały pokój

Sekretarz stanu USA Antony Blinken poparł podczas konferencji 10-punktowy plan pokojowy prezydenta Ukrainy , argumentując, że spełni on wszystkie najważniejsze warunki, by zapewnić długotrwały pokój.

Kułeba: pokój za wszelką cenę jest iluzją

Szef czeskiego MSZ: Putin chce by Ukraina się poddała

Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky krytykował głosy nawołujące do czynienia ustępstw wobec Rosji, porównując je do polityki appeasementu i układu monachijskiego przed II wojną światową.

- Mówią, że to zbyt ryzykowne, by wyzwolić Krym, że nie możemy podtrzymać naszego wsparcia dla Ukrainy. Wielu mówi, że Ukraina jest zbyt słaba, a Rosja zbyt silna i że Ukraińcy muszą pójść na kompromis i oddać część swojego terytorium. To jest dokładnie to, co przydarzyło się Czechosłowacji przed II wojną światową - powiedział Lipavsky.