Szef BBN Jacek Siewiera po spotkaniach w Waszyngtonie: wszystkie aspekty zdolności obronnych NATO zostały omówione

Szef BBN Jacek Siewiera po spotkaniu z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakiem Sullivanem poinformował, że omówione zostały "wszystkie aspekty zdolności obronnych NATO", a także kwestie związane z zakupami zbrojeniowymi. Pytany był także o przystąpienie naszego kraju do programu Nuclear Sharing (udostępnianie broni jądrowej w ramach NATO)

Siewiera pytany był, czy w rozmowie poruszono temat przystąpienia Polski do programu Nuclear Sharing, czyli udostępniania broni jądrowej w ramach NATO. - Wszystkie aspekty zdolności obronnych Paktu Północnoatlantyckiego zostały omówione - odpowiedział.

"Rozważaliśmy wszystkie aspekty zdolności obronnych"

Szef BBN w Waszyngtonie przekazał, że rozmawiał z doradcą prezydenta Joe Bidena na temat sytuacji na Ukrainie i możliwych scenariuszy. Stwierdził, że choć Rosja w odpowiedzi na ukraińską ofensywę "zdradza skłonności do eskalacji", to odpowiedź na każdy scenariusz będzie zjednoczona.

- Wszystkie scenariusze, które zostały omówione i uzgodnione, zakładają przede wszystkim zgodną i jednoznaczną odpowiedź wszystkich sojuszników. To bardzo istotne - opisał, zauważając przy tym, że Zachód utrzymuje jedność mimo trudnej sytuacji w związku z nadciągającą zimą.

Brudna bomba - element "niebezpiecznej retoryki"

- To, co należy podkreślić z całą stanowczością: rozważaliśmy wszystkie aspekty zdolności obronnych Paktu Północnoatlantyckiego, a należy przypomnieć, że ten Pakt jest paktem posiadającym zdolności również odpowiedzi jądrowej. Niemniej jednak wszystkie wysiłki sojuszu obronnego, jakim jest Pakt Północnoatlantycki , ukierunkowane są na deeskalację gróźb w obszarze wykorzystania broni jądrowej - oświadczył.

Jaki sprzęt dla Polski z USA

- Rozważane są przede wszystkim kwestie dostarczenia sprzętu, który został zakontraktowany, lub co do którego już wstępnie wysłaliśmy zapytanie o jego dostarczenie. Dotyczy to uzbrojenia między innymi czołgów Abrams, czy kolejnej fazy projektu zbrojeniowego "Wisła" z wykorzystaniem systemów Patriot - mówił.