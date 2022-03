Szczyt NATO w Brukseli. Sullivan: podejmiemy kroki, by przygotować długoterminowy plan dla wschodniej flanki

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w Brukseli podczas nadzwyczajnego szczytu NATO spotka się z przywódcami państw NATO, Unii Europejskiej i G7 - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uczestniczyć będzie w szczycie w formie online. Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział w środę, że USA wyznaczą zadanie instytucjom Sojuszu, by przygotować długoterminowy plan rozmieszczenia sił na wschodniej flance. Jak dodał, struktura sił musi odpowiedzieć na nową rzeczywistość w regionie.

Prezydent USA Joe Biden wylądował w środę wieczorem w Brukseli, gdzie w czwartek spotka się z przywódcami NATO, UE i państw G7 podczas rozmów poświęconych rosyjskiej agresji na Ukrainę. Amerykański przywódca weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO, zaplanowanym wcześniej szczycie UE i spotkaniu G7, by omówić kroki na rzecz odstraszania Rosji i obrony w odpowiedzi na atak sił rosyjskich na Ukrainę.

Jake Sullivan przed szczytem NATO w Brukseli

Podczas briefingu na pokładzie Air Force One w drodze do Brukseli doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział, że owocem szczytu będzie wyznaczenie zadania "militarnym i politycznym instrumentom NATO opracowania długoterminowego planu" rozmieszczenia sił potrzebnych do obrony wschodniej flanki. Plan ten ma zostać formalnie zatwierdzony na czerwcowym szczycie Sojuszu w Madrycie.