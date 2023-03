Zełenski w czasie Szczytu dla Demokracji: musimy pozbyć się iluzji, że kompromis ze złem może coś dać wolności

Wrogowie demokracji muszą przegrać - powiedział w czasie zorganizowanego przez władze USA wirtualnego Szczytu dla Demokracji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Musimy pozbyć się iluzji, że kompromis ze złem coś nam da - dodał ukraiński przywódca. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat jego administracja zamierza przeznaczyć 9,5 miliardów dolarów na promocję demokracji na całym świecie.

- Demokracje muszą nauczyć się być bezkompromisowe (...). Musimy pozbyć się iluzji, że kompromis ze złem może coś dać wolności. Wrogowie demokracji muszą przegrać. I tylko to może być podstawą dla bezpieczeństwa dla demokracji - oświadczył Wołodymyr Zełenski podczas panelu m.in. z udziałem prezydenta USA Joe Bidena.

Jak zaznaczył prezydent, mimo że Ukraina jest obecnie ofiarą napaści ze strony Rosji, to Kreml od dawna prowadzi wojnę ze wszystkimi wolnymi krajami "poprzez dezinformację, ingerencję w wybory, szpiegostwo, korupcję, eksport cyberprzestępczości, czy próbując wywołać kryzys energetyczny, który uderzy w ludzi szalonymi rachunkami za prąd czy gaz".

Zełenski uznał, że Ukraina może być przykładem dla świata, jak walczyć o demokrację i zachować przy tym swobody nawet podczas wojny. Wezwał też uczestników szczytu do zwiększenia sankcji przeciwko Rosji oraz do przyspieszenia pomocy wojskowej dla jego kraju.

- Kiedy nasi żołnierze w Bachmucie odpierają ataki, nie mogą czekać tygodniami, zanim odpowiedzą ogniem na spadające na nich pociski artyleryjskie - mówił Zełenski. - Z jakiegoś powodu sankcje przeciwko Rosji są dużo wolniejsze, niż rosyjska agresja - dodał.

Zełenski wezwał też do zamrożenia i przeznaczenia na odbudowę Ukrainy nie tylko środków państwowych Rosji, ale też rosyjskich oligarchów, którzy "sprzedali swoje milczenie za zwiększenie swojego bogactwa". - Oni muszą mieć motywację, by działać w obronie wolności i by zakończyć tę agresję terrorystycznej grupy Kremla - oznajmił.

9,5 mld dolarów na promocję demokracji

Biorący udział w szczycie prezydent USA Joe Biden oznajmił, że planuje przeznaczyć 690 mln dol. w ramach prezydenckiej inicjatywy na projekty związane ze zwalczaniem korupcji, wspieraniem reform i wolnych mediów, zaś w ciągu trzech lat ogólna kwota państwowych środków wydawanych na promocję demokracji ma wynieść 9,5 mld dolarów.

- Jednym z kluczowych obszarów, na których zamierzamy się skupić jest zapewnienie, że technologie jakie rozwijamy są używane, by promować demokratyczne rządy, a nie by je podważać - powiedział Biden, wskazując na ogłoszoną wcześniej decyzję o zakazie stosowania przez rządowe agencje komercyjnych programów szpiegowskich. Jak zaznaczył, oprogramowanie to - takie jak izraelski Pegasus - było używane do inwigilacji dziennikarzy, dysydentów i opozycjonistów na całym świecie, a także ponad 50 urzędników USA.

- Dolary amerykańskich podatników nie powinny wspierać firm, które są gotowe sprzedawać swoje produkty, by umożliwiać łamanie praw człowieka - oświadczył Biden, wzywając innych uczestników szczytu do podobnych działań.

Joe Biden uczestniczy w Szczycie dla Demokracji Szczyt dla Demokracji 2023

Druga edycja szczytu

Prezydent USA jest jednym ze 121 przywódców uczestniczących w drugiej edycji szczytu. W tym roku odbywa się on w formule hybrydowej i jest współorganizowany przez Holandię, Koreę Południową, Zambię i Kostarykę. W porównaniu do imprezy z grudnia 2021 roku do grona uczestników dołączyło osiem nowych państw, ale wciąż zaproszenia nie otrzymali sojusznicy USA tacy jak Turcja, Węgry, Arabia Saudyjska czy Egipt. W środę swoje wystąpienie wygłosił prezydent RP Andrzej Duda.

Oprócz przywódców państw w szczycie biorą udział przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i działacze demokratyczni, w tym liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. W środę ogłoszono, że kolejny szczyt zostanie zorganizowany w Korei Południowej.

