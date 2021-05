Milion dolarów za przyjęcie szczepionki. "DeWine, jesteś szalony"

Każdy dorosły mieszkaniec Ohio, który został zaszczepiony przeciwko COVID-19 co najmniej jedną dawką preparatu, może wziąć udział w loterii. Nagrodą jest milion dolarów, w planach jest pięć losowań. To niejedyny sposób, po jaki sięgają władze poszczególnych stanów, by zachęcić do przyjmowania szczepionki.