Szczątki kobiety w torbie porzuconej na odludziu. Dzięki badaniu DNA ustalono jej tożsamość

Śledczy po czterdziestu pięciu latach ustalili tożsamość kobiety, której szczątki znaleziono w torbie na ubrania na północy amerykańskiego stanu Nevada. Udało się to dzięki najnowszej technologii. Prowadzone obecnie śledztwo ma ustalić okoliczności śmierci zmarłej oraz wyjaśnić, w jaki sposób jej zwłoki znalazły się ok. 860 kilometrów od miejsca zamieszkania.

Szczątki niezidentyfikowanej kobiety znaleziono w torbie na ubrania na odludziu w miejscowości Imlay w północnej części stanu Nevada w 1978 roku. Wówczas władzom nie udało się ustalić tożsamości zmarłej ani okoliczności jej śmierci. Po latach policja stanu Nevada wróciła do sprawy. W środę poinformowano, że postępy w badaniach DNA pozwoliły ustalić, kim była ofiara. To Florence Charleston, ponad 60-letnia mieszkanka Cleveland w stanie Ohio, która na krótko przed śmiercią przeprowadziła się do Portland w Oregonie - przekazał portal ABC News, powołując się na agencję AP.