"Szaman QAnon" skazany na 3,5 roku więzienia w związku z zamieszkami na Kapitolu

Jacob Chansley we wrześniu przyznał się do winy i zawarł ugodę z prokuraturą, przez co karę wymierzono mu tylko za jeden z sześciu pierwotnie stawianych mu zarzutów. W rezultacie odpowiadał tylko za zakłócenie oficjalnych procedur, w związku z tym, że atak tłumu miał na celu przerwanie formalnego zatwierdzenia wyników wyborów prezydenckich przez Senat.

Surowy wyrok dla "Szamana QAnon"

- To, co pan zrobił, było okropne, tak poważne, że nie mogę uzasadnić wyroku niższego niż sugerowany przez federalne wytyczne - powiedział Lamberth. Wytyczne mówią o karze 41-51 miesięcy dla skazanych bez wcześniejszych przewinień, choć maksymalna kara za to przestępstwo to 20 lat.