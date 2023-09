Setki zgonów po zażyciu syropu na kaszel. Agencja ostrzega

Reuters zaznacza, że wątpliwości ekspertów budziły różnego typu produkty. Obok syropu na kaszel to m.in. leki na biegunkę dla dzieci, pasty do zębów i kremy z filtrem przeciwsłonecznym.

FDA zaznaczyła, że jeśli producenci nie zastosują się do jej zaleceń, import ich produktów do Stanów Zjednoczonych może zostać całkowicie zablokowany. W przypadku firm, których produkty podczas kontroli wypadły najgorzej, celnicy od razu otrzymali zgodę na konfiskowanie ich wyrobów na granicy, bez konieczności podawania powodu.

- Podnieśli poprzeczkę. Starają się, by przemysł zrozumiał i lepiej rozpoznawał potencjalne zagrożenia - tak kroki podjęte przez FDA skomentował cytowany przez Reutersa Peter Lindsay z firmy prawniczej Paul Hastings, specjalista w zakresie analizy regulacji amerykańskiej agencji. Dodał, że teraz producenci zostali zobligowani do sprawdzania całych pojemników na leki, a nie tylko pobierania próbek substancji.

Indie, Indonezja. Syrop na kaszel przyczyną zgonów

Jak informuje Reuters, wyjątkowo szczegółowa kontrola FDA i jej upomnienia mają związek z syropami na kaszel produkowanymi w Indiach i Indonezji, które zostały powiązane ze śmiercią ponad 300 osób. Badania tych leków wykazały, że zawierały one wysokie stężenie DEG i EG, przez co doprowadziły u chorych do poważnego uszkodzenia nerek, a ostatecznie do śmierci. Wiadomo, że syrop trafił m.in. do Gambii, gdzie po jego zażyciu zmarły dziesiątki dzieci. Jak informowała Światowa Organizacja Zdrowia, analiza laboratoryjna produktów potwierdziła, że syropy te zawierały toksyczne składniki.