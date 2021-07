"Niewyjaśnione incydenty zdrowotne" u dyplomatów w Wiedniu

"New Yorker" podał w weekend, że od objęcia władzy przez Joe Bidena około 20 amerykańskich dyplomatów w Wiedniu doznało tajemniczych objawów neurologicznych - między innymi migren, zawrotów głowy, nudności, nagłego uczucia ucisku.

Według "New Yorkera" szef CIA William Burns uważa, że dyplomaci są celem ataków. Jedna z najczęstszych hipotez mówi, że powodem może być promieniowanie mikrofalowe, ale nie zostało to udowodnione. W czerwcu administracja Bidena powołała dwa nowe panele ekspertów do zbadania przypadków syndromu i opracowania środków chroniących dyplomatów.