Trwa obława na syna szefa policji. Miał postrzelić dwóch funkcjonariuszy

Policja poszukuje 38-letniego mężczyzny podejrzanego o postrzelenie dwóch funkcjonariuszy w mieście La Vergne w amerykańskim stanie Tennessee. Poszukiwany jest synem Johna Drake'a, szefa policji w pobliskim Nashville. Funkcjonariusz opublikował oświadczenie, w którym podkreślił, że od wielu lat nie utrzymuje z nim kontaktu.

Jak podaje "New York Times" w sobotę po południu dwóch policjantów prowadziło dochodzenie w sprawie skradzionego samochodu w mieście La Vergne, około 30 kilometrów na południe od Nashville. Funkcjonariusze znaleźli podejrzanego o kradzież przed sklepem. Doszło do szamotaniny, podczas której mężczyzna postrzelił funkcjonariuszy z pistoletu: jednego w ramię, a drugiego w pachwinę i przedramię. Ranni zostali przewiezieni do szpitala - poinformowała w oświadczeniu policja w La Vergne. Jeden funkcjonariusz został zwolniony jeszcze tego samego dnia, a drugi został zatrzymany na noc na obserwację. Jego stan jest stabilny.

Policja opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia podejrzanego o postrzelenie policjantów. To 38-letni John C. Drake Jr., "uważany za uzbrojonego i niebezpiecznego". Służby zaapelowały do mieszkańców La Vergne o pozostanie w domach i kontakt w razie zaobserwowania "czegoś podejrzanego". Jak dotąd policji nie udało się namierzyć podejrzanego.

John C. Drake Jr. Metropolitan Nashville Police Department

Szef policji komentuje poszukiwania syna

Szef policji w Nashville, John Drake, na stronie miejscowej policji opublikował w sobotę oświadczenie, w którym odniósł się do sprawy 38-latka. Jak przekazał, był "zszokowany i głęboko zasmucony", gdy dowiedział się, że jego syn, z którym nie ma kontaktu od wielu lat, jest podejrzany o postrzelenie dwóch funkcjonariuszy. "Pomimo moich wysiłków i wskazówek we wczesnych i nastoletnich latach, mój syn, John Drake Jr., obecnie 38-letni, uciekł się do wieloletniej działalności przestępczej i jest skazany za przestępstwo. Od dłuższego czasu nie jest częścią mojego życia. Teraz musi zostać odnaleziony i pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny. Mam nadzieję, że każdy, kto go zobaczy lub posiada informacje na jego temat, natychmiast skontaktuje się z organami ścigania" - podkreślił Drake.

"NYT" przypomina, że szef policji w Nashville znalazł się w centrum uwagi w marcu tego roku, po tym, jak uzbrojona w siedem sztuk broni 28-letnia Audrey Hale dokonała ataku na szkołę podstawową na terenie miasta. W jego wyniku zginęło sześć osób, w tym troje dzieci. Drake informował o ustaleniach policji podczas konferencji prasowych. W wywiadzie dla CBS News wezwał do działań w związku z przemocą z użyciem broni.

Źródło: The New York Times, Metropolitan Nashville Police Department, tvn24.pl